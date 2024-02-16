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جيش الاحتلال الإسرائيلي يوقف مولدات مجمع ناصر الطبي في خان يونس

كتب:

شريف سليمان
11:06 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

أكد وئام فارس، مدير العلاقات العامة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المؤسسات الصحية أمام أعين الجميع دون مراقبة أو محاسبة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح فارس، أنّ الاحتلال أوقف مولدات المستشفى وأبقينا الأجهزة فقط في الأقسام الحيوية، مشيرًا إلى أنّ وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مباشر بمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكر أنّ رفح الفلسطينية لا تستوعب أعداد النازحين الذين يصلون إليها، لافتًا إلى أنّ الوضع الصحي في رفح الفلسطينية كارثي، ويستشعرون الخطر بالمدينة والإمدادات الطبية محدودة.

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بقلم شريف سليمان