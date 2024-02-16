مقارنة بين أسعار معارض أهلا رمضان والأسواق.. تخفيضات تصل إلى 60 جنيها

دائما ما تسعى القيادة السياسية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال إطلاقها لمعارض أهلا رمضان لبيع المنتجات بسعر التكلفة، لعدم إرهاق المواطنين بتكلفة الشحن والنقل والحلقات الوسيطة، التي تتسبب بدورها في زيادة سعر المنتج بالأسواق على المستهلك الأخير.

وانطلقت أولى أيام أعمال معارض أهلا رمضان في المحافظات المختلفة أمس، التي وفرت الكثير عن المواطنين في أسعار السلع الغذائية، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الفارق ما أسعار المنتجات في معارض أهلا رمضان، وغيرها من المنتجات المنتشرة في الأسواق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

تعرض معارض أهلا رمضان كيلو السكر بسعر 27 جنيها بداخل المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية، في حين وصل سعر نفس المنتج لـ42 جنيها بحسب بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، أي بانخفاض 15 جنيها عن السعر المعلن بالمعرض.

سجل سعر كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان متوسط ما بين الـ20 حتى 25 جنيها، في الوقت الذي حددت سعره بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر الكيلو منه لـ35 جنيها، أي بانخفاض وصل قيمته لما بين 10 و15 جنيها من سعر الكيلو الواحد.

أما عن سعر زجاجة زيت القلي، فتباع في معارض أهلا رمضان بسعر يتراوح ما بين 55 لـ60 جنيها، في حين حددت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة للمجلس سعره ما بين 95 وحتى 105 جنيهات للزجاجة وزن 750 جراما، أي بانخفاض وصل لـ 45 جنيها بمنافذ أهلا رمضان.

عن سعر كيلو المكرونة، فقد سجل سعر كيلو المكرونة مبلغ الـ20 جنيها، في الوقت الذي حددته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للمجلس بسعر الـ31 جنيها، أي بقيمه انخفاض وصلت لـ11 جنيها.

أما عن أسعار الأجبان، فقد قدمتها مبادرة أهلا رمضان بسعر 56 جنيها، في الوقت الذي تباع فيه بالأسواق سعر 116 جنيها حسب بوابة الأسعار، أي بقيمة انخفاض وصلت لـ 60 جنيها.