أعلنت مديرية التموين بجنوب سيناء عن توفير أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة جنوب سيناء، بتخفيضات وصلت إلى 25% في مختلف المعارض التي تم افتتاحها اليوم في مراكز المحافظة.

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 محافظة جنوب سيناء

وأشارت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء إلى أن أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة جنوب سيناء جاءت كالآتي:

- عبوة الزيت الـ1 لتر بـ90 جنيها.

- عبوة الزيت الصغري بـ40 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

سلع معارض أهلا رمضان بجنوب سيناء

وأشارت أن معارض أهلا رمضان في محافظة جنوب سيناء متاحة أمام المواطنين لمدة 45 يوم، من أجل شراء مختلف السلع الغذائية وهي السكر والزيت واللحوم والدواجن والبلح وياميش رمضان بأشكاله وأنواعه المختلفة.

وأضافت أن المعارض جاءت من أجل التخفيف علي أعباء المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم، والقضاء علي جشع التجار وغلاء الأسعار، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.