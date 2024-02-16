تفاصيل رفع بطلين مصريين علم فلسطين أمام لاعب كاراتيه إسرائيلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لحظة رفع لاعبين مصريين تحت 15 سنة بمنتخب الكاراتيه التقليدي علم فلسطين أمام لاعب إسرائيلي ببطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا 2022، على أنه في هذه الأيام بعد الحرب على غزة.

علم فلسطين أمام لاعب الاحتلال الإسرائيلي

رفع الثنائي المصري على فلسطين في وجه اللاعب الإسرائيلي الذي حاول استفزازهما برفع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعاد عدد من الرواد تداول مقطع الفيديو، إذ اعتقد البعض أنه حدث مؤخرًا، بسبب اندلاع الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

رفع المصريين للعلم الفلسطيني في 2022

حقيقة الفيديو تعود إلى أكثر من عام، تحديدًا في نوفمبر 2022، بعدما توج إسلام أحمد وموسى محمدي وعمر شريف ويوسف محمد بلقب بطولة العالم للكارتيه، بعد مشاركة منتخب مصر تحت 15 سنة للكاراتيه بذهبية وفضية، بينما حصل لاعب إسرائيل على المركز الثالث، فعلى الرغم من أن المقطع حقيقي، لكنه لم يحدث خلال الأيام الحالية، وإنما قبل أحداث غزة بعام.

24 ميدالية متنوعة لمصر في سلوفينيا

خلال هذه البطولة، التي أُقيمت في نهاية 2022، حقق لاعبو منتخب مصر إنجازات غير مسبوقة في البطولة، بحصد 24 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية في البطولة.