يعرض غدا.. كواليس لقاء جيانا فاروق في «معكم»: أستحق الميدالية الذهبية

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، كواليس حلقتها مع البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في لعبة الكاراتيه، التي ستعرض غدًا الخميس، الساعة التاسعة مساء، في برنامج «معكم»، الذي يُعرض على شاشة «cbc».

جيانا: لا أصدق ما فعله النادي الأهلي معي

وفاجأت الإعلامية منى الشاذلي، البطلة الأولمبية، بقرار بمجلس إدارة الأهلي، منح لاعبته جيانا فاروق، مكافأة الميدالية الأولمبية الذهبية، رغم حصولها على البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إذ علقت بأنها لا تُصدق ما فعله النادي الأهلي معها، مقدمة الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على الهواء.

جيانا فاروق: كنت أستحق الميدالية الذهبية.. وتعرضت لظلم تحكيمي

وقالت جيانا فاروق: «مش عارفة أعبر، ويكفيني إن هما شايفين إني أستحق الميدالية الذهبية، وبتبسط لما بسمع الكلام ده لأنه بيقلل حزني على اللي حصل في الماتش والظلم التحكيمي اللي اتعرضت له.. الحمد لله الناس كلها شايفة إني كنت المفترض أكون صاحبة الذهب، وده فخر ليا».

البرنامج يعرض تقريرا عن السيرة الذاتية للبطلة جيانا فاروق

واستعرض البرنامج جزءا من السيرة الذاتية للبطلة الأولمبية، إذ أظهر أنها من مواليد 1994، وهي لاعبة كاراتيه مصرية، تمثل مصر والنادي الأهلي، وبدأت جيانا فاروق رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات بالصدفة، وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014.

جيانا فاروق درست في كلية الصيدلة جامعة القاهرة

وأوضح البرنامج في تقرير له، أن البطلة فازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016، وتُوجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015، وألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا، وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013، كما أنها درست في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.