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جوتيريش: يجب العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية

كتب:

منى صلاح
03:31 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنَّه يجب العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية، ولا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددا على أنَّ الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية.

أضاف «جوتيريش»، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يجب الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى الأهداف، فيما أنَّ القرار الأخير سيكون لمجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب خطوة مهمة في الطريق الصحيح.

وتابع: «العاملون بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر»، مطالباً بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري.

كما حذَّر من أي هجوم على رفح الفلسطينية، قائلاً: «سيكون مدمراً لنحو 1.5 مليون فلسطيني».

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بقلم منى صلاح