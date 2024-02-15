الرئيس البرازيلي: إسرائيل تواصل عدوانها على فلسطين وتنتهك قرارات الأمم المتحدة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قرارات الأمم المتحدة، وتستمر في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وثمّن دا سيلفا خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود القيادة السياسية المصرية لإجلاء مواطنيها البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة، حيث عاد نحو 2000 برازيلي إلى وطنهم بسلام.

وأضاف الرئيس البرازيلي: «يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عاما بعد زيارتي كأول رئيس برازيلي يزور مصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأنا الرئيس الأول الذي زار لبنان وبلدان أخرى من الشرق الأوسط».

وتابع دا سيلفا: «زيارتي إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تلعب العلاقات مع مصر دورا مهما وفريدا في هذه الاستراتيجية».