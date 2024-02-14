وفد من «الصحة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدان مستشفى إمبابة العام

تفقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، مستشفى إمبابة العام لمتابعة سير العمل، وكذلك متابعة عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات، المقدمة من حكومة كندا، بحضور السفير لويس دوما سفير كندا بالقاهرة، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على تفقد أقسام المستشفي والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية للمرضي، وتضم المستشفى عدة أقسام متخصصة منها (قسم زراعة الأسنان، والأبحاث الإكلينيكية، والتغذية الوريدية، وجراحات التجميل والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي، ومناظير الجراحة العامة)، وتبلغ السعة السريرية 273 سريرا، مابين أسرة رعاية متوسطة ومركزة، ورعاية أطفال والحروق، بالإضاقة إلى 12 غرفة عمليات مجهزة.

الحكومة الكندية قدمت مجموعة من أجهزة الأجهزة المقطعية

وأشار إلى أن الحكومة الكندية قدمت مجموعة من الأجهزة المقطعية لثلاث مستشفيات (إمبابة العام، ومنوف العام، وكفر الزيات العام)، مشيرا إلى أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مجهزة بأحدث معدات التصوير المقطعي، وتعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي في الفحوصات سواء العادية أو بالصبغة، بالإضافة لوحدة تحكم ومعالجة الصور لتسهيل إجراءات الفحوصات، مشيرا إلى أن الجهاز مجهز بحاقن أتوماتيك «انجيكتور».

السفير الكندي بالقاهرة

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي بالقاهرة، عن سعادته بدعم المنظومة الصحية في مصر، مؤكدا دعم كندا الثابت لمصر والمبادرات التي تعطي الأولوية للمساواة في مجال الصحة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الكندية.

وأعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة والسكان والحكومة الكندية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصر، مشير إلى أنه من خلال المشروع المشترك، نجح البرنامج في شراء وتركيب ثلاثة أجهزة مسح مقطعية متطورة في مرافق الرعاية الصحية الرئيسية، في محافظات القاهرة والمنوفية والغربية، إذ تقدم خدمات مجانية، ويشمل ذلك التشخيص المبكر واتخاذ قرارات العلاج الدقيقة وفي الوقت المناسب ودعم التعافي.