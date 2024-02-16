محافظ مطروح: إجراءات سريعة لسحب مياه الأمطار من الشوارع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح لليوم الثاني على التوالي جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة التي شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة، وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

تأهب الأجهزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية في مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية لمواجهة حالة الطقس اليوم غير المستقر، والتي شملت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية، من خلال المرور الميداني لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، وتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس المتقلب على مدار الساعة.

إصلاح أعطال الكهرباء

ووجه محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار التعامل العاجل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار في العزب والأحياء السكنية، كما وجه قطاع الكهرباء باتخاذ اللازم بإصلاح الأعطال في التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق.