جوتيريش: الأمم المتحدة تعمل على خلق نظام عالمي أكثر شمولا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنَّ الأمم المتحدة تعمل على خلق نظام عالمي أكثر شمولاً، وفقًا لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أهمية تقوية الأمن والسلم العالميين لمجابهة التهديات الخاصة بالتوترات والحروب، بالإضافة إلى مشكلة المناخ والأسلحة السيبرانية.

مؤتمر ميونخ للأمن

وأضاف «جوتيريش»، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّ العديد من القضايا ستناقش في سبتمبر المقبل: «ستعمل أنظمتنا الأمنية وفقا لالتزامنا بالقضاء على الأسلحة النووية والتنمية المستدامة ومنع الصراعات، ويتضمن ذلك السياسات الهادفة لتعزيز التجارة العالمية والتكنولوجيا الجديدة».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «ننبذ التنافس على الصعيد العالمي وكذلك المجتمعات التي تعزز الكراهية في وقت عصيب ونشاهد إنفجاراً لمعاداة السامية وكراهية وعنصرية غير مبررة».

واستطرد: «المجتمع المنقسم ضعيف يسيطر فيه العنف ويتم تقويض القيم الديمقراطية، وعلى الشركات التكنولوجية مواصلة أهدافها في محاربة المحتوى السام، مع تعزيز التضافر الاجتماعي بناءاً على العدالة وحقوق الإنسان وهو ما سيتم مناقشته في قمة العام المقبل».