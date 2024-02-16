عمال بناء هنود يصلون الأراضي المحتلة لتعويض غياب الفلسطينيين

وصلت أول طائرة هندية تحمل على متنها 70 عامل بناء، من أجل الالتحاق بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما شهدت سفارة دولة الاحتلال بالهند مظاهرات من العمال الراغبين في العمل بالأراضي المحتلة، وتلقى العمال الهنود تدريبًا في موقع استخباراتي خاص منحته لهم سلطات الاحتلال.

جرى إغرائهم برواتب كبيرة

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن العمال الهنود جاءو رغم الحرب على غزة بسبب الراواتب الكبيرة المتوقع الحصول عليها، حيث سيحصل كل عامل على 2000 دولار شهريًا.

وتحدث أحد العمال الهنود مشيرًا إلى أنه كان يحصل في بلاده على راتب يعادل 200 دولار، ولكنه ذهب للأراضي المحتلة ليحصل على 10 أمثال الراتب حيث يصل لـ 2000 دولار بالإضافة لتوفير السكن والتأمينات الصحية والاجتماعية، وقد يصل لـ 3200 دولار.

اختيار 10 آلاف عامل هندي للعمل في الأراضي المحتلة

واتجهت دولة الاحتلال للهند لجلب عمال منها عن طريق شركات التوظيف واختاروا 10 آلاف عامل، ويرغب الاحتلال في اختيار 10 آلاف عامل آخر، حيث تسابق آلاف العمال للسفر للأراضي المحتلة رغم الحرب، بينما وصل 70 عاملا فقط بسبب الاجراءات في الهند والأراضي المحتلة، وإلى جانب الهند، تحاول إسرائيل أيضًا توظيف عمال أجانب من سريلانكا وأوزبكستان.

يأتي ذلك ضمن محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لتعويض غياب 90 ألف عامل فلسطيني منع الاحتلال دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبسبب الحرب، أغٌلقت أكثر من 45% من مواقع البناء، بعد منع دخول 90 ألف عامل فلسطيني، أي نحو ثلث عمال الصناعة، ونتيجة لذلك، وافقت الحكومة على جلب 20 ألف عامل بناء أجنبي إضافي، سيتم تعيين 10 آلاف منهم من قبل شركات توظيف خاصة من الهند بالتعاون مع شركات توظيف إسرائيلية.