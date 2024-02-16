112 شهيدا في 10 جرائم حرب للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 10 جرائم حرب بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا، و157 جريحا.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 28775 فلسطينيا

ونقلت مصادر إعلامية فلسطينية، عن مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 28775، والجرحى إلى 68552، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر، أن عددا كبير من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، بينما لم تتمكن السلطات من إجراء حصر نهائي للشهداء والمفقودين حتى الآن.

وفي سياق متصل، استشهد 4 مرضى، صباح اليوم، في غرفة العناية المركّزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انقطاع الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء، في الوقت الذي أجبرت فيه قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف صعبة وغير مناسبة.