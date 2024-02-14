الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل الرقيب «سارة بانجو» وإصابة 8 جنود في قصف «صفد»

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الفتاة التي قتلت في قصف صاروخي على مدينة «صفد» في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، مؤكداً أنها مجندة برتبة رقيب في جيش الاحتلال، كما أسفر القصف الصاروخي، الذي نفذه حزب الله اللبناني، عن إصابة 8 مجندين آخرين في جيش الاحتلال.

الرقيب سارة بانجو قُتلت بصاروخ في مدينة صفد

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن الرقيب «سارة بانجو» قُتلت بصاروخ سقط بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة «صفد»، ولم تعترض القبة الحديدية وابل الصواريخ، التي جرى إطلاقها من جنوب لبنان.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد قُتلت الفتاة «بانجو»، البالغة من العمر 20 عامًا بينما كانت في طريقها إلى قاعدة عسكرية، تابعة لجيش الاحتلال، للمشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

جاء مقتل الرقيب «بانجو» قبل شهر من تسريحها، حيث تخدم في الاحتياط ضمن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن القصف الصاروخي على «صفد» أسفر عن إصابة 8 مجندين في جيش الاحتلال، من بينهم جندي احتياطي في حالة خطيرة، وآخر في حالة متوسطة، وأن الستة الآخرين إصاباتهم طفيفة.

وارتفعت أعداد قتلى جنود جيش الاحتلال إلى 570 قتيلاً، منهم 233 لقوا حتفهم منذ بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 2897 شخصاً، منذ بداية الحرب، من بينهم 29 في حالة خطيرة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.