جوتيريش: يجب إنهاء الحرب مع الطبيعة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنَّه لا بد من إنهاء الحرب مع الطبيعة لوقف كارثة المناخ، لافتا إلى أن العام الماضي حيث كان الأكثر احترارا في التاريخ، وأن السنوات المقبلة حاسمة: «لدينا الأدوات ونقوم بما علينا فعله، والسير أكثر نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة».

وأضاف جوتيريش، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّ العامين المقبلين لا بد أن يشهدا خططا محكمة تغطي كل قطاع وكل دولة، مشددا على ضرورة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «العالم في مشكلة كبيرة وعلى الدول العمل معا، وتضافر الجهود، ونشر العدل، وهناك دوما فرصة لخلق نظام عالمي أكثر شمولا يعمل لصالح الجميع وفق القانون الدولي، ليكون لدينا عالم آمن ونصيب أكبر للفرد، وهذا هو هدف القمة».