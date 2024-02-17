بشرة خير أم مشكلات؟.. تفسير رؤية العصافير في منام العزباء

رؤية العصافير في المنام من الأحلام المبهجة التي تبعث الراحة والأمل في النفس، ودلالة العصافير في الحلم تختلف باختلاف الحالة النفسية والاجتماعية للرائي، كما تختلف باختلاف تفاصيل الحلم، بحسب ما أوضحه ابن سيرين في كتابه «تفسير الأحلام».

يقول ابن سيرين إن رؤية العصفور في الحلم دلالة على تمتُع الرائي بأخلاق عالية وشأن كبير من المحيطين به، كما يدل امتلاك الكثير من العصافير على الحصول على مكافأة مالية، وتشير أيضًا رؤية العصافير في المنام إلى الشخص الذي يقوم بتسلية الآخرين وإضحاكهم.

تفسير حلم العصفور للعزباء

رؤية العصفور في منام العزباء دلالة على الشعور بالراحة والأمان بعد التعب، كما تعد إشارة على زوال الهموم، واحتمالية زواجها من شخص ثري يوفر لها حياة مريحة، وإذا رأت العزباء أنها تبيع العصافير في المنام فيدل ذلك على ارتباطها بشخص منافق يستغل مشاعرها.

وإذا سمعت العزباء صوت تغريد العصافير في المنام، فيشير ذلك إلى الزواج من شخص جيد السمعة، وزوال الهموم.

تفسير حلم العصفور للمتزوجة

إذا رأت المتزوجة العصفور في المنام، فيدل ذلك على الاستقرار بينها وبين زوجها، كما يعد بشارة على الابن الصالح، وتدل كذلك رؤية المتزوجة للعصفور في المنام على اهتمامها بشؤون أسرتها ومنزلها وسعيها لراحة أفراد عائلتها، ويعتبر علامة أيضًا على كسب المال الوفير في القريب العاجل.

تفسير حلم العصفور للحامل

وفسر ابن سيرين رؤية الحامل العصفور في المنام على أنها بشارة على رزقها بالابن البار، كما يعتبر علامة على صلاح حالها مع زوجها، ويشير الحلم كذلك إلى سماعها أخبار مفرحة في القريب العاجل، مثل حصول زوجها على عمل جديد يدر عليهم المزيد من المال، وتحقيق الأمن والاستقرار في حياتها.