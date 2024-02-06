محافظ الإسكندرية: مكافأة مالية للعاملين في «خدمة المواطنين» بحي شرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، رئيس حي شرق بصرف مكافأة مالية للعاملين بإدارة خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي بالحي، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل.

محافظ الإسكندرية يتابع العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل

جاء ذلك على هامش متابعة محافظ الإسكندرية سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل، وإدارة خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي بمبنى ديوان حي شرق، وكذلك سيارة خدمات مصر المتمركزة أمام حي شرق.

متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين

يأتي ذلك في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء للوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.

محافظ الإسكندرية: تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين

واستمع المحافظ من المواطنين المترددين على المراكز الخدمية بحي شرق عن مستوى الأداء، مؤكدًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين.

تقديم الدعم والرعاية للنماذج المتميزة من العاملين

وأكد أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع النماذج المتميزة من عمال محافظة الإسكندرية.