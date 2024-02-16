«ابنتي ماتت من الجوع».. مأساة أب فلسطيني يعجز عن إطعام أسرته

ما زالت حرب الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهالي غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ربما الحياة أصبحت على وشك الانعدام، الخراب والدمار بات منتشرًا في كل مكان بالقطاع، لا يوجد طعام ولا مياه بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت، الآلاف يعيشون في المخيمات، يلقون حتفهم من الطقس القارس ومياه المطر الباردة، خاصة الأطفال.

معاناة أب فلسطيني

«أحنا لو ما مموتناش من القصف هنموت من الجوع»، كلمات مأساوية رددها أب فلسطيني خلال حديثه مع أحد الصحفيين الفلسطينيين، متكئًا على عكازه، بينما علامات الحزن والقهر تسيطر عليه، وهو يصف الوضع الصعب الذي يمر به أهالي غزة.

"أنا بنتي ماتت من الجوع"

ما يحدث للمدنيين في غزة اسمه "مجاعة" وهي تحدث بفعل فاعل يجوعهم بهدف قتلهم وهذه جريمة حرب موصوفة يشارك بها عدة دول بعضها للأسف دول عربية

هذه الجرائم تدخل التاريخ ولا تُنسى

يموت السوريون ولا ينسون من حاصرهم وجوعهم حتى مات أطفالهم "إيران وحزبالله وروسيا… pic.twitter.com/9rjpRIR0Rk — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 16, 2024

فقد الأب الفلسطيني ابنته بسبب نقص الطعام، فيقول: «أنا بنتي من شهر واحد من الجوع وقلة الأكل، وبشكي همي للدنيا كلها ومش قادر أطعميهم ولا أشربهم وكيلوا الرز بـ 45»، مشيرًا إلى أن أسرته تتكون من 11 فردًا، ما جعله يستغيث من الحياة المأساوية التي يعيشونها «أبني بيقولي يا أبا أنا نفسي في رز وبدي لحمة، بقوله أقطع حالي ومش عارف أيش أجبلهم أكل، ولادي ضاعوا».

جرائم الاحتلال

حاول الأب إنقاذ أبنائه من الجوع، ليتجه إلى القرية البدوية في غزة من أجل إحضار الطعام لهم، ولكن لم يرحمهم الاحتلال من القصف، ليطلقوا على جميع الأشخاص النار ما أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية وابنتها: «والله ما بيرحمونا لما فكرت أروح أجيب أكل لعيالي قصفونا هناك وفي كل مكان في قصف مش عارفين وين نروح».