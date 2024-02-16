أمين عام مؤسسة زاهي حواس يصطحب سفراء الدول في جولة بمنطقة القاهرة الإسلامية

اصطحب الدكتور طارق الجندي الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تحت التأسيس، العديد من سفراء دول العالم والشخصيات العامة في جولة أثرية بمنطقة القاهرة الإسلامية.

وأكد «الجندي» في بيان صحفي اليوم، أن هذه الزيارات بمثابة تعريف للسفراء الأجانب على تاريخ مصر الإسلامي، ونشر الثقافة والتاريخ المصري على مستوى العالم والترويج للسياحة المصرية.

وأضاف أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، تهدف لأن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادرة على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.

وكان الدكتور زاهي حواس، قد ترأس اللجنة العلمية التي شكلها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، والتي رفضت بالإجماع تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية.