زاهي حواس يشيد بكتاب «الفن والتكنولوجيا» للمؤرخة سارة عبد ربه

شهدت فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، توقيع كتاب الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين «الميتافيرس و NFT والفن الرقمي» لمؤرخة الفن المصرية ورئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الدكتورة سارة عبدربه، في قاعة بلازا 1 اليوم الخميس.

دمج التكنولوجيا في مرحلة التدريس الجامعية

تحدثت الدكتورة سارة عبدربه الأستاذ بجامعة بنها، عن أهمية دمج التكنولوجيا في المرحلة التدريسية الجامعية في كليات الفنون لمواكبة الاتجاه الفني الدولي في دمج التكنولوجيا والفنون، قائلة: بدأنا بالفعل خطوات لتحديث المناهج التدريسية لمواكبة الحركة الفنية سريعة التغير بالخارج.

معارض دولية

وأشارت إلى أن التكنولوجيا يمكن استخدامها للترويج لفناني مصر بالخارج ومشاركتهم في معارض دولية.

وتحدثت أيضا عن كيفية الترويج للسياحة والمتحف المصري الجديد الكبير من خلال الرحلات الافتراضية لجذب سياح أكثر إلى مصر.

كما تناول كتابها شرح لكيفية الحفاظ على التراث والآثار من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

مسارات الفن المعاصر والتكنولوجيا في العالم

فيما قام عالم الآثار الشهير د زاهي حواس بتقديم د سارة، وإشار إلى أهمية الكتاب وتفرده في تناول موضوع مسارات الفن المعاصر والتكنولوجيا في العالم.

تحدث أيضا د زاهي حواس للجمهور عن أشهر الفنانين الموجودين بالكتاب والذين قامت د. سارة بعمل مقابلات شخصية معهم في 14 دولة متقدمة تكنولوجيا، «إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وكندا واليابان وأستراليا» وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المناقشات ووجهات النظر من قبل المتخصصين الدوليين ومؤرخي الفن والمعماريين في مجال الفنون وتاريخها حول قضية دمج التكنولوجيا مع الفنون وما هو مستقبل الفنون.

وعلق قائلا: لقد جمعتي أشهر فناني العالم في الفن والتكنولوجيا على مستوى العالم.. كيف قمت بكل ذلك!!"؟

وشارك في النقاش الملحق الثقافي الإيطالي بالقاهرة لافتا إلى أهمية التعاون الثقافي الدولي بين مصر وإيطاليا في مثل هذا الكتاب وأهمية الجائزة الدولية التي حصلت عليها د سارة من إيطاليا والتي نتج عنها هذا الكتاب.

حضر حفل توقيع الكتاب نخبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية في القاهرة وفنانين وأساتذة جامعة وشخصيات عامة وشارك العديد منهم في مناقشة الكتاب.