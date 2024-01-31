زاهي حواس: سيدة من أسوان سبب إشاعة «تبليط الهرم»

كشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، عن تفاصيل «مشروع القرن» الخاص بعملية ترميم الهرم، موضحا أن 60% من أبحاثه كانت عن الأهرامات، وأن هرم «خوفو» كان مكسيّا بالحجر الجيري، وكذلك «خفرع» ما عدا «المداميك» كانت مكسوة بالجرانيت، وأن هرم «منكاورع» لم يمسه أحد، والكساء الخاص به موجود من عهد منكاورع، وابنه هو من استكمل الكساء.

وأضاف زاهي حواس خلال لقاء ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة «ON»، أن هناك سيدة فى أسوان لم يكن لديها ضمير، كتبت: «أنقذوا الآثار بيبلطوا الهرم»، وهذا خاطئ، قائلا: «أطمئن الجميع ما حدش عمل حاجة فى الهرم»، وأعترف أن الدكتور مصطفى وزيري كان يجب أن يدرس هذا الموضوع.

وأوضح «حواس» أن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تسرع فى الإعلان عن المشروع، ولكن ما حدث هو أنه تم الحفر فكشف عن 2 «مدماك»، لن يستطيع أحد أن يلمس الهرم، ولم نتدخل إطلاقا في إضافة أي شيء أو تبليطه.