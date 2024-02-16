أستاذ علاقات دولية: الدولة المصرية نجحت في فك الحصار على غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري على مر التاريخ كان داعما ومؤكدا على ثوابت مصر في سياساتها الخارجية، وعلى رأس هذه السياسات دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن الدولة المصرية نجحت منذ اللحظة الأولى في فك الحصار على غزة.

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «dmc» أن حادث السابع من أكتوبر الماضي، كان كاشفا لرغبات إسرائيل في تنفيذ مخططها وسعيها الحثيث لتصفية القضية الفلسطينية، لكن الموقف المصري كان ثابتا وأكد أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

التحرك المصري خلق تغييرا حقيقيا في الموقف الدولي

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن تحرك القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى، وانعقاد قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية، والتحركات المكوكية لوزارة الخارجية المصرية لحث المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته لما يحدث على الأراضي الفلسطينية، جعل هناك تغيرا حقيقيا في الموقف الدولي.

وأكد أن الدولة المصرية فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة أنه كان هناك تعنت في الموقف الإسرائيلي تجاه إدخال المساعدات إلى غزة.