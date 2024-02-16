خبير: إسرائيل استخدمت أحداث 7 أكتوبر كذريعة لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن أحداث 7 أكتوبر 2023، أثبتت ضرورة الحل الشامل والجذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو حل سياسي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال استخدم أحداث 7 أكتوبر كذريعة لتصفية القضية الفلسطينية.

أضاف «أحمد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن القتل الجماعي والاستيطان والجدران العازلة وقتل النساء والأطفال لم توفر الأمن لإسرائيل، لكن ما يوفر الأمن هو الحل السياسي والسلام العادل والدائم، وهذه كانت الرؤية المصرية منذ البداية، عندما أكد الرئيس السيسي، أن القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في المنطقة ولا بد من تحقيق الاستقرار والسلام العادل والدائم.

وتابع: «الغرب الذي كان منحازا لإسرائيل في البداية، بدأ يدرك أن الحل السياسي أكثر نجاعة على المدى الطويل فيما يتعلق بمنع المواجهات الدموية، والإشكالية تكمن في أن حكومة الحرب الإسرائيلية ترفض تماما إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة أو إقامة دولة فلسطين منذ سنوات وليس بسبب أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي، فإن الاحتلال استخدم أحداث السابع من أكتوبر في تصفية القضية الفلسطينية».