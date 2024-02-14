أستاذ علوم سياسية بالقدس: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستمتد لمدة عام

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتمثل في استمرار وزيادة أمد الحرب، لذا لا يعترف باجتماعات أو ترتيبات لإنهاء الأزمة، مشددًا على أن نتنياهو يتلاعب على شركائه، وينقلب على اتفاق باريس الذي تم منذ أكثر من أسبوع.

نتنياهو ينقلب على اتفاق باريس

وشدد «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن نتنياهو يتمرد على كل ذلك، ويلوح بالهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، ويريد أن يعيد بعض التوازن لشعبيته من خلال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وكسر المقاومة الفلسطينية.

نتنياهو يتحدث عن أن الحرب ستمتد لعدة أشهر

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستمتد لمدة عام، وهو ما صرح به منذ بداية العدوان على القطاع، مشددًا على أن نتنياهو من الواضح أنه يتحدث عن أن الحرب ستمتد لعدة شهور وهو ما يعطي دلالة بأن حقبته القانونية ستنتهي في نوفمبر 2026 ويريد أن يماطل في زيادة أمد الحرب لهذا الوقت.