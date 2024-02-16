«زيلينسكي»: فرنسا تقف بجانب أوكرانيا وترشحنا بقوة للانضمام للحلف الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقاء اليوم مع الرئيس الفرنسي هو الأقوى مقارنة باللقاءات السابقة، وأريد أن أشكره على استمراره في المواصلة للحصول على المعلومات بشأن أوكرانيا وعلى عمله وعمل فريقه كجسد واحد من أجل الوحدة الأوروبية».

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن عملنا اليوم والمحادثات التي أجريناها ملهمة، إن أوكرانيا وفرنسا يستطيعان توحيد جهدهما للدفاع عن شعوب أوروبا؛ أوروبا التي هي ملكنا، قمنا بالتوقيع على اتفاق طموح للأمن، كل التفصيلات ليست معلنة وفي إطار هذه الحرب التي شنها بوتين ضد الشعب الأوكراني وضد العالم برمته فهذه الحرب لا مستقبل لها، نحن ندافع عن السلام الذي نستحقه في أوروبا».

وتابع: فرنسا تقف بصورة واضحة بجانب أوكرانيا وترشيحنا للانضمام للحلف الأطلسي، شكرا على دعمها لأوكرانيا، وأيضا من خلال إطلاق المفاوضات وفيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا والقادة والحكومة الروسية، هذه أولويات فرنسا ونحن نؤكد على الأمن المعلوماتي والاستخبارات والدفاع عن البنى التحتية والقيام بالأعمال المضادة لجرائم الحرب كل هذه العناصر تبين وحدة بلدينا من أجل الدفاع عن حياة الناس».