«العدل الدولية» توجه رسالة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في واقعة الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، بيانا، أكدت فيه أنها تنظر على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك والتي وردت في 15 فبراير 2024، واتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم برسالة جاءت للمحكمة.

PRESS RELEASE: the #ICJ issues its decision on South Africa’s request for additional provisional measures in the case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/dh9olqXtD9 pic.twitter.com/KLIMOD69uo