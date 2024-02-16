«العدل الدولية» توجه رسالة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في واقعة الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، بيانا، أكدت فيه أنها تنظر على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك والتي وردت في 15 فبراير 2024، واتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم برسالة جاءت للمحكمة.

PRESS RELEASE: the #ICJ issues its decision on South Africa’s request for additional provisional measures in the case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/dh9olqXtD9 pic.twitter.com/KLIMOD69uo — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 16, 2024

وبحسب بيان صادر منشور على موقع المحكمة الإلكتروني: «في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك التي وردت في 15 فبراير 2024، اتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم برسالة من المسجل:

التطورات الأخيرة في غزة

وتابعت المحكمة: «تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسًا إنسانيًا له عواقب إقليمية لا توصف».

اتخاذ تدابير فورية

ويتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية.

إسرائيل ملزمة بتحقيق السلامة للفلسطينيين

وتؤكد المحكمة أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.