نائب بالكنيست: إسرائيل تمارس سياسة خنق قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات

قال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيب، إن سياسة خنق قطاع غزة والضفة الغربية ومحاولات قطع التواصل الإنساني الإغاثي، قامت بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحديدا وزارة الأمن الداخلي والنيابة العامة.

منع إرسال المساعدات لغزة

وأضاف الطيبي بحسب موقع «تليفزيون فلسطين»، أن هناك جمعيات تتلقى التبرعات من الجماهير للمنكوبين في غزة ولكنهم يمنعون من إرسالها، كما تم منع أشخاص يريدون التظاهر قرب حدود غزة حيث أن منطقة الحدود مع القطاع منطقة عسكرية مغلقة، وهذا جزء من الجو الحربي شبه العسكري الذي يخيم هنا (في أراضي 48)، مواصلا: «القمع المفروض على جماهيرنا غير مسبوق، جمعيات الإغاثة هنا (أراضي48) تُمنع من أن توصل إغاثة أو مساعدات مالية في غزة».

عرب 48 وخلافات مع إسرائيل

ويعيش في إسرائيل عدد من العرب يطلق عليهم عرب 48، ولا تعاملهم بإسرائيل كمواطنين من الدرجة الأولى رغم دخول بعضهم الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ويهاجم المواطنين العرب بالكنيست السياسية الإسرائيلية باستمرار إلا أن إسرائيل مستمرة في حربها ضد الفصائل والشعب الفلسطيني رغم سقوط أكثر من 28 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء ومرور 133 يوم على الحرب وسط مطالبات دولية بإيقاف الحرب.