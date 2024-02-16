جلسة ساخنة في إسرائيل حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأحد المقبل

يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، مناقشة حول قضية المسجد الأقصى بمشاركة جانتس وآيزنكون ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد مطالبة الأخير بعدم السماح للمسلمين من الضفة الغربية بدخول المسجد، خلال شهر رمضان.

توقعات باشتباكات في رمضان

بدورها، أشارت هيئة الإذاعة الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان»، إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعتقد أن عدد الزائرين الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال رمضان، يجب أن يكون محدودًا.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات.