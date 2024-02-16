خريطة الأماكن المطروحة بالمساجد بنظام حق الانتفاع في الدقهلية.. حضانات وعيادات

أعلنت وزارة الأوقاف، قيام اللجنة العليا للخدمات الإسلامية، بفتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بالمساجد، بمساحات مختلفة ومواقع متميزة.

طلبات حق الانتفاع الملحقات بالمساجد

وأشارت إلى أن ملحقات المساجد تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية وهي:

- حضانات

- مكاتب تحفيظ

- عيادات

- مكاتب إدارية

- أنشطة اجتماعية وتجارية

وأشارت، أنه يجري التقديم في الاستفادة والانتفاع من ملحقات المساجد في محافظة الدقهلية من هنا وجاءت الأماكن المتاحة كالآتي:

- مسجد النصر.

- مسجد أبو رفاعي.

- مسجد العز بن عبد السلام.

- مسجد النور.

- مسجد المشايخ.

- مسجد تل عميرة.

- مسجد الكبير.

- مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الزنفلي.

- مسجد الإخلاص.

- مسجد الشهداء.

- مسجد الرحمة.

- مسجد الكبير.

- مسجد السلام.

- مسجد بدران.

وأكدت وزارة الأوقاف، على أنه يتم التقديم بداية من 16 فبراير حتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولا يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع.

وأشارت إلى أنه يتم ملئ نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بالمديريات الإقليمية فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة بالمديريات الإقليمية.