تعرف على قصة مسجد الإمام الشافعي بعد زيارة أردوغان له: أكبر أضرحة مصر

على بعد خطوات قليلة من حي السيدة عائشة بميدان القلعة في حي الخليفة جنوب القاهرة، يظهر مسجد الإمام الشافعي، الذي شهد اليوم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي أردوغان، مع حرميهما، داخل الحي الذي عرفه السكان باسم المسجد، حيث تطل من خلف المباني العتيقة قبته التاريخية الضخمة والطراز المميز للمبنى الذي لا تخطئه العين، ولا يزال شاهداً على عظمة سيرة من يرقد داخلها، لتنعكس تلك المسيرة التي امتدت لخمسين عاماً على الفن المعماري لـ«مسجد الإمام الشافعي»، الذي يضم رفات محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي، صاحب ثالث المذاهب الإسلامية الذي تنتهجه المحروسة منذ أن حط رحاله فيها عام 199 هجرية.

تفاصيل مسجد وضريح الإمام الشافعي

لم يكن مسجد الإمام الشافعي كغيره من بيوت الله، إذ أمعن المصريون وتفننوا في طرازه المعماري الفريد، حتى بات علامة بارزة في مصر الإسلامية، حيث شُيِّد المسجد بعد إقامة ضريح للإمام والذي يُعد أكبر أضرحة مصر، ليحتضن بين جدرانه لوحة فنية مكونة من تابوت خشبي يعد آية من آيات زخرفة الخشب وضع فوق ضريح الإمام، أما الشكل الخارجي فلم يختلف الاهتمام به عن الضريح، إذ أمر السلطان الكامل الأيوبي ببناء وجهاته بالحجر، وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية، وله منارة على شاكلة المنارات المملوكية، ومنبره مطعم بالسن والأبنوس، ليصبح المسجد الذي مرّ على إنشائه 813 عاماً، شاهداً على عظمة تلك الحقبة الزمنية.

ترميم مسجد وضريح الإمام الشافعي

وامتدت التحفة المعمارية لتشمل قبة المسجد الضخمة، حيث اهتم الملك الأيوبي ببنائها بشكل مميز فهي قبة كبيرة وتعد من أجمل قباب مصر، وهي خشبية ومكسوة بالرصاص، وكسيت جدرانها من الداخل بالرخام، وفي جدارها الشرقي ثلاثة محاريب، بينما تزخر قبة الإمام الشافعي بعدد كبير من النصوص المنوعة، منها آية الكرسي وما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تحدث عن عالم سيأتي بعده من نسل عبد مناف، وهو ما يدل على أنه الإمام الشافعي رحمه الله، وبالإضافة إلى ضريح الشافعي فيضم المسجد أيضاً رفات الأميرة شمسة زوجة صلاح الدين الأيوبي ورفات العزيز عثمان بن صلاح الدين، كما يضم أيضا رفات والدة الملك الكامل، ولم يقتصر اهتمام مصر بالضريح والمسجد عند هذا الحد، ليقوم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في 18 أبريل 2021، بافتتاح مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي، وتضمنت أعمال ترميم كاملة لجميع مرافقه.