وفاة الفنان علي خليفة.. وتشييع جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم

توفي الفنان علي خليفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم، وذلك حسب تصريحات الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

مكان تشييع جنازة علي خليفة

وكتب الفنان منير مكرم عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: «وداعا الفنان علي خليفة، الأستاذ والمعلم، الدوام لله، الصلاة في مسجد الرحمن الرحيم».

مشوار علي خليفة الفني

بدأ مشواره الفني مع ثمانينيات القرن الماضي، وعمل ممثلًا ومخرجًا تنفيذيًا لعدد من الأعمال الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها: «الدنيا وردة بيضا، ولا يزال الحب مستمرا، العيش والملح، رجل طموح، شرف فتح الباب».