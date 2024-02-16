بايدن: أتمنى ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق في قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق في قطاع غزة.

ودعا بايدن، مجلس النواب للتحرك بشكل سريع، لإقرار مساعدات لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «سنواصل العمل من أجل تقديم المساعدات الى أوكرانيا، وبوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل نافالني»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون نافالني تعرض للتسميم داخل سجنه، ونفكر فيما يجب أن نفعله ضد روسيا، وندرس الكثير من الخيارات»