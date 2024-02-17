تفاصيل صفقة أسلحة يعتزم بايدن إرسالها لإسرائيل.. تتميز بتقنية توجيه دقيقة

أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتعزيز ترسانة الاحتلال الإسرائيلي بإرسال قنابل وأسلحة جديدة، وذلك على الرغم من جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ما هي الشحنة المقترحة؟

وأفادت الصحيفة، بأن الشحنة المقترحة تتضمن قنابل «إم.كيه-82» وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه.إم.يو-572» بتقنية توجيه دقيقة، بالإضافة إلى صمامات قنابل «إف.إم.يو-139»، وأشارت إلى أن قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

ووفقا للتقرير وتصريح مسؤول أمريكي، تقوم الإدارة الأمريكية حاليًا بدراسة الشحنة المقترحة، وأشار المسؤول إلى أن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل عرضه على أعضاء الكونجرس للموافقة عليها.

إدارة بايدن تجنبت مراجعة الكونجرس

بدورها، أشارت «رويترز»، إلى أن إدارة بايدن تجنبت مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مرتين منذ ديسمبر 2023.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات بسبب استمرار توريد الأسلحة إلى الاحتلال، مع تصاعد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت في ضربات أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فلسطينيين.

من جانبها، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن هجمات الاحتلال الإسرائيلي والهجوم الجوي والبري على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 28 ألفا و775 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.