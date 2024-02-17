محافظ بورسعيد يستقبل رئيس أكاديمية النقل البحري لبحث التعاون في عدة مجالات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية البحرية، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في عدة مجالات، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين المحافظة والأكاديمية البحرية.

وخلال اللقاء تم عرض فيلمين تسجيليين حول إنجازات محافظة بورسعيد خلال الأعوام السابقة، والتي عكست خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

تنفيذ كبرى المشروعات القومية ببورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ كبرى المشروعات القومية التي جعلت بورسعيد في مصاف المدن النموذجية.

فرص استثمارية في مجالات مختلفة

وأوضح «الغضبان»، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، كما حرص على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في المجالات كافة، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجالات الصناعة والصحة والتحول الرقمي والزراعة والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الأكاديمية البحرية، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعرضا مع وفد الأكاديمية عددا من جوانب وآليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.

من جانبه أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجهود محافظ بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، فضلا عن التعاون الدائم والمثمر بين بورسعيد وفرع الأكاديمية بالمحافظة، معربا عن بالغ تقديره لحرص محافظ بورسعيد على مد جسور الصلة والتعاون مع الأكاديمية البحرية في العديد من المجالات.