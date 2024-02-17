«القاهرة الإخبارية»: توغل كبير للآليات الإسرائيلية في خان يونس

قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، بشير جبر، إن مدينة خان يونس تشهد غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استهداف منزلين في مدينة رفح، مؤكدا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لازالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، فضلا عن القصف المدفعي الذي ينهال بشكل مستمر في اتجاه المناطق الشرقية للقطاع غزة.

مدينة خان يونس تشهد توغلا كبيرا لآليات العسكرية الإسرائيلية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن مدينة خان يونس تشهد توغلا كبيرا لآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يقرب من شهرين في المناطق الشرقية لهذه المحافظة وباتجاه المناطق الغربية، وخلال هذه الفترة حاصرت إسرائيل عددا من المستشفيات، منها مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك مجمع ناصر الطبي الذي انتهى حصاره بدخول هذه الآليات الإسرائيلية إلى داخل هذه المستشفى وإخراج النازحين بالقوة باتجاه محافظة رفح.

وأوضح أن توقف غرف الأكسجين عن العمل جراء كثافة النيران؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى الذين كانوا داخل غرف العناية المركزة.