إصابة ابن وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمعارك خان يونس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة نجل وزير الهجرة الإسرائيلي أوفير صوفر، اليوم الخميس، في المعارك بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي الإصابة الثانية له خلال شهر واحد فقط.

وكان نجل الوزير الإسرائيلي أصيب منذ شهر تقريبًا في المعارك بغزة، لكنه عاد إلى المعارك بعد التعافي، كما أصيب في نفس المعركة ضد الفصائل الفلسطينية ضابطا في دورية مظلية، وأصيب ثمانية جنود آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، فابن وزير الهجرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نُقل إلى المستشفى، وغير معروف طبيعة حالته وإصابته.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ الهجوم البري

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الهجوم البري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي إلى 233 عسكريا إسرائيليا.