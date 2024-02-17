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ضبط أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية في المنوفية

كتب:

محمد بركات
03:02 م | السبت 17 فبراير 2024
أسلحة نارية

أسلحة نارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 5 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا، لقيامهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وترويج العملات المقلدة.

وعُثر بحوزتهم على «رشاش - 2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - طبنجة - فرد محلي - 7 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الهيروين - 1 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - سيارة ملاكي بدون تراخيص ملك أحدهم - عملات مقلدة».

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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