ضبط حداد في الجيزة حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية دون ترخيص

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.