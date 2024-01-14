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ضبط حداد في الجيزة حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية دون ترخيص

كتب:

محمد بركات
01:57 م | الأحد 14 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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