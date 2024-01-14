ضبط حداد في الجيزة حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية دون ترخيص
كتب:
محمد بركات
01:57 م | الأحد 14 يناير 2024
صورة أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.