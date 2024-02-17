ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مهندس بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار المشار إليه، وعُثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة في إدارة الشبكة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.