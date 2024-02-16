بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. زيادة مالية جديدة خلال أيام

زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بزيادات المعاشات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، والتي شملت أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي من المقرر صرفها مارس المقبل.

زيادة معاشات العمالة غير المنتظمة

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حدد فئات للعمالة غير منتظمة تندرج تحت مظلته طالما مسددين للاشتراكات الخاصة بهم، إذ يستحق الشخص من العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا أي 15 سنة، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل أي 10 سنوات.

وتابع : «الزيادة المنتظرة للأشخاص من فئة العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكهم وخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، هي النسبة ذاتها التي تم اقرارها للمعاشات وهي 15% في المعاش، يتم صرفها في مارس المقبل، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس».

فئات العمالة غير المنتظمة

وأشار مجدي البدوي، إلى أن قانون التأمينات حدد فئات العمالة غير المنتظمة التي تطبق عليها أحكامه وهي:

- عمال التراحيل.

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

- العاملون في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملّاكا أو مستأجرين بالأجرة.