«بالستينو» فريق المهاجرين الفلسطينيين بتشيلي يكرم الدحدوح على طريقته

أهدى نادي بالستينو التشيلي، قميص الفريق للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، وقدم النادي الذي أسسه مهاجرون فلسطينيون عام 1920، الشكر للمراسل الصحفي، على شجاعته وإصراره في عمله الإعلامي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان وائل الدحدوح، مراسل إحدى القنوات العربية، فقد في غزة، زوجته وابنه وابنته وحفيده في أكتوبر 2023، نتيجة غارة إسرائيلية في قطاع غزة، في 7 يناير الماضي، استشهد حمزة وائل الدحدوح «27 عاماً»، نتيجة صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف سيارة كان يستقلها مع المصور مصطفى ثريا «29 عاما»، قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة، وفق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

تسلم وائل الدحدوح قميص فريق بالستينو التشيلي

وقال نادي «ديبورتيفو بالستينو» التشيلي، عبر «إنستجرام»، إن الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح، تسلم قميص الفريق، وعليه خريطة فلسطين التاريخية، مضيفا: «#AntirePeople يشكركم»، في إشارة إلى شعار النادي التشيلي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي، الذي يحمل عنوان: «أكثر من فريق، شعب بأكمله».

وتأسس نادي «ديبورتيفو بالستينو» من أقدم الأندية في تشيلي، على يد مهاجرين فلسطينيين في عام 1920، ويحمل قميص الفريق ألوان العلم الفلسطيني «الأحمر، الأبيض، الأخضر، الأسود»، والبنك الفلسطيني هو الراعي العام له، فيما توج بأول لقب في تاريخه عام 1955، بإحرازه لقب كأس البلاد.