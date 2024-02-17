«الشيخ»: نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البورصة المصرية تصل إلى 60%

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية «سيدات أعمال مصر 21»، الذي يُعقد تحت عنوان «التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية»، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة، لتبادل الخبرات وقصص النجاح، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية.

أوضح «الشيخ»، في كلمته، الدور الهام الذي تلعبه البورصة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها، وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، سواء عن طريق طرح أسهم جديدة، أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.

حاضنة أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها سوق الأوراق المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت سوقاً منفصلة لتلك الشركات، لتعمل بمثابة حاضنة أعمال لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً، لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات.

واستعرض «الشيخ» استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق، بدءاً من وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية به، لتُنقل خلالها إلى السوق الرئيسية، على أن يُشترط للقيد بالسوق أن تتضمن الخطة المقدمة مـن الشركة عند القيد، استيفائها لشروط الانتقال إلى السوق الرئيسية خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حسب طبيعة النشاط.

وأضاف أنه سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حالياً، لتوفيق أوضاعها، كما أشاد بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال.

نسبة تمثيل المرأة في البورصة المصرية

وأكد على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال، حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات، وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.

وأضاف «الشيخ» أنه لدى ما يقرب من 95% من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها، وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ حالياً نحو 60%.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحاً للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، يتضمن تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي، أو تأسيس شركة مساهمة من خلال اكتتاب عام، يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.