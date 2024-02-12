البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494.72 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.18% عند مستوى 6872.2 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين

ومن بين أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات بنسبة 0.06% عند مستوى 9637.98 نقطة.

5 مليارات جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 5.05 مليار جنيه، عبر التداول على 997.4 مليار سهم، وتنفيذ 144 ألفا و887 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 5 مليارات جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 2.003 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 14.46% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 14.46% منذ بداية العام الجديد 2024.