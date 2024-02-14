ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 28850 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 35324 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12278 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» ارتفاعا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 7005 نقاط، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 9917 نقطة.

تعاملات جلسة أمس الثلاثاء

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% مسجلا 28604 نقاط، كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.82% إلى 6997 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.95% عند 9825 نقطة.