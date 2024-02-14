رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

كتب:

شوشة عبدالواحد
10:58 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
البورصة

البورصة

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 28850 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 35324 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12278 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» ارتفاعا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 7005 نقاط، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 9917 نقطة.

تعاملات جلسة أمس الثلاثاء 

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% مسجلا 28604 نقاط، كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.82% إلى 6997 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.95% عند 9825 نقطة.

اقرأ المزيد:

البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

أخبار البورصة المصرية.. 26 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

أخبار البورصة المصرية اليوم.. 51 مليار جنيه مكاسب سوقية بختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية.. حققت 22 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح البورصة المصرية خلال افتتاح معرض الكتاب

أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية بقيمة 8 مليارات جنيه في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-1-2024.. مكاسب سوقية بـ26 مليار جنيه
بقلم شوشة عبدالواحد