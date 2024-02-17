مصرع طالبة في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقت طالبة مصرعها أثناء عبورها الطريق، تم نقل الجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوفاة طالبة في حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين مصرع «داليا.ع»، أثناء سيرها برفقه والدتها وأثناء عبورهما الطريق تركت المتوفاة يد والدتها واصطدمت بها سيارة ملاكى قيادة «محمد.خ»، صاحب شركة خاصة تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتولت النيابة التحقيق.