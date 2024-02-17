رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سكك حديد مصر تعلن عن تشغيل خدمة جديدة على خط «منوف - كفر الزيات»

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:33 م | السبت 17 فبراير 2024
قطار منوف كفر الزيات

قطار منوف كفر الزيات

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، أنه اعتبارا من غدا الأحد، سيتم تشغيل خدمة جديدة على خط «كفر الزيات - منوف» والعكس، وذلك بعربات قطار تحيا مصر لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

قطار سكك حديد مصر منوف - كفر الزيات

وكشفت محطة سكك حديد كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنه بناءً على توجيهات المهندس محمد عامر – رئيس هيئة سكك حديد مصر، واستجابة إلى طلبات المواطنين في قرى محافظتي الغربية والمنوفية على خط كفر الزيات - منوف، تقرر تشغيل خدمة قطار تحيا مصر بين «كفر الزيات - ومنوف» والعكس بشكل يومي.

وأوضحت محطة سكك حديد كفر الزيات، أنه اعتبارا من يوم الأحد، 18 فبراير 2024، تقرر تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتي منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات.

مواعيد قطار منوف كفر الزيات 

ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً . 

وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً، ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.

اقرأ المزيد:

«السكة الحديد»: تأخير ميعاد قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة»

«السكة الحديد» تعلن إلغاء اختصار قطارات ركاب خط «طنطا - منوف - القاهرة»

«مستقبل وطن» يوزع وجبات إفطار على ركاب القطارات بمحطة منوف

بالصور| ذعر بين ركاب قطار "بنها – منوف" بعد انفصاله عن الجرار

ذعر بين ركاب قطار "طنطا - منوف" عقب خروج العربة الأولى والجرار عن القضبان

بسبب تجمهر ركاب منوف علي القضبان.. تعطل حركة قطارات الوجه البحري بقليوب
بقلم رفيق محمد ناصف