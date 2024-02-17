سكك حديد مصر تعلن عن تشغيل خدمة جديدة على خط «منوف - كفر الزيات»

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، أنه اعتبارا من غدا الأحد، سيتم تشغيل خدمة جديدة على خط «كفر الزيات - منوف» والعكس، وذلك بعربات قطار تحيا مصر لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

قطار سكك حديد مصر منوف - كفر الزيات

وكشفت محطة سكك حديد كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنه بناءً على توجيهات المهندس محمد عامر – رئيس هيئة سكك حديد مصر، واستجابة إلى طلبات المواطنين في قرى محافظتي الغربية والمنوفية على خط كفر الزيات - منوف، تقرر تشغيل خدمة قطار تحيا مصر بين «كفر الزيات - ومنوف» والعكس بشكل يومي.

وأوضحت محطة سكك حديد كفر الزيات، أنه اعتبارا من يوم الأحد، 18 فبراير 2024، تقرر تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتي منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات.

مواعيد قطار منوف كفر الزيات

ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً .

وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً، ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.