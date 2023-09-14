«السكة الحديد» تعلن إلغاء اختصار قطارات ركاب خط «طنطا - منوف - القاهرة»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلغاء اختصار قطارات ركاب خط «طنطا - منوف - القاهرة» بمحطة شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة القاهرة وهي قطارات «534/124/562/548/550/558/ 535/543/549/555/557/123»، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

إتاحة الحجز من خلال منافذ الدفع الإلكتروني

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة في تقرير لها، أنه لأول مرة سيتم إتاحة الحجز من خلال منافذ الدفع الإلكتروني ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية»، موضحة أن الخدمة تساهم في سرعة الحصول على التذاكر وعدم الحاجة للذهاب لشبابيك الحجز بالمحطات.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

زيادة منافذ البيع

وأكدت أن الحجز يتم من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأوضحت «الهيئة» أن هذه الجهود تسهم في مواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ فورى والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.