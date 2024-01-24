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«السكة الحديد»: تأخير ميعاد قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
05:46 م | الأربعاء 24 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل ميعاد قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة»، ووقوف قطار 122 تحيا مصر «طنطا - القاهرة» بمحطة البتانون، انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة الركاب وتلبية لرغباتهم.  

قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة»

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه اعتباراً من الخميس 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة» 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً.

- تعديل مواعيد القطارات أرقام «545 – 121 – 551» تحيا مصر «القاهرة - طنطا»

- اعتباراً من الاثنين 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر «طنطا - القاهرة» بمحطة البتانون.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.