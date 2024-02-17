الهلال الأحمر المصري: الاحتلال يرفض إدخال مساعدات أمريكية وبريطانية إلى غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية تؤدي دوراً كبيراً بداية من 7 أكتوبر 2023، لتحقيق الاستجابة الإنسانية، وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنطقة اللوجستية تستهدف تخفيف المعاناة، حيث تقام بجوار معبر رفح البري، فهناك مئات الشاحنات المكدسة بسبب عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الشاحنات إلا بكميات معينة، كما يتعلل بالإجازات يومي السبت أو الجمعة، بواقع نصف ساعات عمل، إضافة إلى مظاهرات المستعمرين الذين يرفضون إدخال الشاحنات.

وأضاف «زايد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم السبت: «الناس ترى منظراً واحداً فقط، وهو دخول الشاحنات إلى معبر رفح، ولا يعلمون الإجراءات، والعمل الذي يتم بذله حتى تصل هذه الشاحنات إلى بر الأمان في قطاع غزة، ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني».

وتابع رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء أن العمل يبدأ من هبوط الطائرات عبر مطار العريش الدولي، وتفريغ الشاحنات، وإرسال المساعدات الصحية والغذائية، إضافة إلى أعمال الحماية والتأمين.

وواصل: «الدولة المصرية تعمل بشرف ومروءة، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا شأن الكبار، حيث أننا مستمرون في توصيل كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر كل المحاور».

وحول مزاعم مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح وعدم تقديم المساعدات، أوضح: «نتعجب جداً، لأن وزير الخارجية البريطاني وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين جاءوا بأنفسهم ووجدوا الشاحنات مكدسة أمام معبر رفح، لدرجة أن هناك مساعدات أمريكية وبريطانية يرفض الجانب الإسرائيلي دخولها، فقلنا للجانبين يمكنكما إدخال المساعدات الخاصة بكم إلى قطاع غزة، لو توفرت القدرة لديكما».