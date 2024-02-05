الليلة.. المخرج وائل إحسان ضيف لبنى عسل على «الحياة»

يحل المخرح الكبير وائل إحسان، ضيفا على شاشة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء على الهواء مباشرة.

تفاصيل فيلم «عصابة عظيمة»

يتحدث إحسان عن فيلمه الأخير «عصابة عظيمة»، والذي لعبت بطولته الفنانة إسعاد يونس، وشاركها البطولة كل من محمد محمود، فرح الزاهد، كريم عفيفي.

ويكشف المخرج لأول مرة كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام في السينما، من خلال فيلم «بوبوس»، و في التليفزيون من خلال مسلسل «أستاذ ورئيس قسم».

ويسترجع كواليس تعاونه مع الفنان الكوميدي الكبير محمد سعد وفيلمهما «اللمبي»، و لماذا لم يتعاون مجددا مع محمد سعد في أعمال أخرى حتى الآن.

تجاربه في السينما غير الكوميدية

ويتحدث عن تجاربه في السينما غير الكوميدية، مثل فيلم «حلم العمر» لحمادة هلال، و«نور عيني» لتامر حسني.

يعرض برنامج «الحياة اليوم» يوميا على شاشة تليفزيون الحياة، من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.