«متحدث الوزراء»: الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون، موضحًا: «الأمر مرتبط بجهود الدولة بصفة عامة للإصلاح الشامل، وفيما يتعلق بالسياسات المالية كما أعلن رئيس الوزراء من قبل».

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال، فأعلن مجلس الوزراء في أحد القرارات الصادرة عنه مؤخرا ترشيد الانفاق الاستثماري».

وتابع: «كل جهود الدولة المصرية تسعى إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الصرف طبقا للأولويات، والتأكيد على أهمية ضبط إجمالي الدين وخفض نسبته من إجمالي الناتج المحلي».